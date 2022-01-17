У Києві зафіксували рекорд швидкості вітру – метеорологи

У Києві 14 січня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру, свідчать дані спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 17 січня.

В обсерваторії додали, що історичний рекордний максимум швидкості вітру в Києві, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с і утримується з 20 березня 1881 року.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що в Києві ввечері 14 січня одна людина загинула, ще одна – постраждала внаслідок падіння дерева на автомобіль через сильний вітер.