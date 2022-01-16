На початку нового тижня синоптики прогнозують вітряну погоду з мокрим снігом

Найближчої доби, 17 січня, в Україні очікується волога, вітряна погода. Як повідомляє Укргідрометцентр, уночі в північних і західних областях очікується невеликий сніг, вдень по всій Україні, крім південної частини, – мокрий сніг, на решті території – без суттєвих опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, у Карпатському регіоні 25-28 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг; пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг. Вранці, вдень пориви вітру 17-22 м/с. Температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.