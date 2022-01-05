Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років – обсерваторія

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели погодні підсумки 2021 року у Києві.

Так, згідно з повідомленням, середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 років.

Повідомляється, що 2021-й увійшов у двадцятку найтепліших з 1881 року.

«Впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від’ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С. Найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С», – йдеться в повідомленні.

Метеорологи кажуть: загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – відповідно 9 та 10.

Також 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших. Але експерти зауважують, що у часі опади розподілились дуже нерівномірно – майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні та жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.