ДСНС: у Карпатах зійшла снігова лавина

У неділю, 26 лютого, у Карпатських горах було зафіксовано сходження лавини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє в телеграмі.

«Сьогодні гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська», – йдеться у повідомленні.

Відомо також, що в горах зараз діє штормове попередження. У зв’язку iз хуртовиною та снігопадами, 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

Рятувальники просять не виходити у гори та не ризикувати життям.

Також в ДСНС закликали українців дотримуватися простих правил, щоб не замерзнути, коли на вулиці почались морози, пише в телеграмі Державна службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).