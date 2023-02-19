У Карпатах випало майже два метри снігу – рятувальники

У Карпатських горах у неділю, 19 лютого, зафіксовано майже двохметровий шар снігу, повідомляє пресслужба ДСНС.
За словами рятувальників, у Карпатах станом на вечір зберігаються складні погодні умови.
«Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу», – заявили в ДСНС.
Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.
Рятувальники закликали українців дотримуватися простих правил, щоб не замерзнути, коли на вулиці почались морози, пише в телеграмі Державна службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як не замерзнути – поради від рятувальників:
- одяг повинен бути теплим, але не обмежувати рухи;
- на вулицю не варто виходити голодним;
- необхідно утримуватися від алкоголю;
- не пити часто та багато гарячих напоїв;
- не користуватися зволожуючим кремом менше ніж за годину до виходу на вулицю.
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