В Японії через сильні снігопади загинули 17 людей

В Японії через сильні снігопади в останні дні загинули 17 людей, ще 93 людини постраждали, повідомляє Associated Press із посиланням на дані японського Агентства боротьби з пожежами і стихійними лихами.

Сильні снігопади почалися півночі Японії минулого тижня. За даними синоптиків, у північно-східній частині Японії снігу випало втричі більше за середню норму.

У результаті влада скасувала десятки авіарейсів і відправлень поїздів, на дорогах застрягли сотні автомобілів.

Вранці 25 грудня через сніг на лініях електропередач без електрики залишилися близько 20 тисяч будинків на острові Хоккайдо. Протягом дня подачу електрики вдалося поновити у більшості постраждалих районів.

Водночас кількість загиблих через сильні морози і сніговий шторм у Сполучених Штатах Америки збільшилася до 34. Найбільша кількість смертей у Нью-Йорку – 12 загиблих.

Цього тижня по більшій частині США вдарив сніговий шторм. За даними Національної метеорологічної служби США, рекомендації або попередження про підвищений рівень небезпеки надійшло більш ніж 200 мільйонам американців із 48 штатів.

Через хуртовини аеропорти США почали працювати з перебоями. По всій країні станом на 25 грудня скасували чи затримали понад сім тисяч рейсів.