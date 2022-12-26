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США: щонайменше 34 людини загинули через сніговий шторм – AP

Туман над озером Мічиган і Чикаго, 23 грудня. Температура тут впала до -21 градуса за Цельсієм

Сніговий шторм вдарив по Сполучених Штатах, призвівши до десятків смертей, повідомляє агентство Associated Press 25 грудня.

За даними агенції, через негоду загинули 34 людини. Деякі жителі виявилися заблокованими у своїх будинках через снігопад, десятки тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії.

Масштаби шторму вважаються «майже безпрецедентними» – негода охопила територію від Великих Озер біля кордону з Канадою до ріки Ріо-Гранде, що неподалік кордону з Мексикою. Як повідомляє Національна служба погоди США, температура різко впала від районів на схід від Скелястих гір до Аппалачів.

Ресторан, вкритий бурульками від бризок із озера Ері, Гамбург, штат Нью-Йорк, 24 грудня 2022 року
Ресторан, вкритий бурульками від бризок із озера Ері, Гамбург, штат Нью-Йорк, 24 грудня 2022 року

Крім того, як повідомляє BBC, ще четверо людей загинули в Канаді у аварії міжміського автобуса, спричиненого ожеледицею на дорозі.

Авіакомпанії 24 жовтня скасували понад 5700 рейсів у США через сніговий шторм, що ускладнив роботу аеропортів і зірвав плани тих, хто запланував подорожі перед Різдвяними святами.

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