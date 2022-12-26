США: щонайменше 34 людини загинули через сніговий шторм – AP

Сніговий шторм вдарив по Сполучених Штатах, призвівши до десятків смертей, повідомляє агентство Associated Press 25 грудня.

За даними агенції, через негоду загинули 34 людини. Деякі жителі виявилися заблокованими у своїх будинках через снігопад, десятки тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії.

Масштаби шторму вважаються «майже безпрецедентними» – негода охопила територію від Великих Озер біля кордону з Канадою до ріки Ріо-Гранде, що неподалік кордону з Мексикою. Як повідомляє Національна служба погоди США, температура різко впала від районів на схід від Скелястих гір до Аппалачів.

Крім того, як повідомляє BBC, ще четверо людей загинули в Канаді у аварії міжміського автобуса, спричиненого ожеледицею на дорозі.

Авіакомпанії 24 жовтня скасували понад 5700 рейсів у США через сніговий шторм, що ускладнив роботу аеропортів і зірвав плани тих, хто запланував подорожі перед Різдвяними святами.