Військовий літак США розбився в Норвегії, четверо військових загинули

Військовий літак США, який брав участь у навчаннях НАТО, розбився в Норвегії, загинули всі четверо американських військовослужбовців, які перебували на борту.

Збройні сили Норвегії повідомили 19 березня, що літак V-22B Osprey, який належить морській піхоті США, брав участь у військових навчаннях Cold Response для відпрацювання захисту норвезької території в умовах холодної погоди на випадок нападу.

За словами чиновників, навчання були заплановані до вторгнення Росії в Україну 24 лютого і не пов’язані з ним.

Рятувальні вертольоти не змогли приземлитися в районі катастрофи через погані погодні умови, включаючи шквальний вітер і сильний дощ.

Місцеві синоптики також попереджають про загрозу сходження лавин у цьому районі.

У маневрах Cold Response беруть участь 30 000 військовослужбовців із 27 країн.

Близько 200 літаків і 50 кораблів задіяні в навчаннях, які мають тривати до 1 квітня. Норвезькі військові заявили, що захід продовжиться після авіакатастрофи.