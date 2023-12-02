ДСНС повідомляє про підтоплення та сніголавинну небезпеку на заході України

Внаслідок підняття рівнів води в річках сталися підтоплення сільськогосподарських угідь та дворогосподарств у всіх районах Закарпаття – про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 2 грудня.

«Зокрема у Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 гектарів сільськогосподарських угідь. Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд здійснюють відкачку води у підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах у місті Ужгород, місті Свалява, селі Кричово та селі Лази Тячівського та селі Богдан Рахівського районів», – заявила служба.

Крім того, підтопило деякі дороги, проїзд ними можливий. У Рахівському районі через перезволоження ґрунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства у селі Розтоки.

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ДСНС попереджає, що підвищена водність на річках Закарпаття буде утримуватися і 3 грудня.

Крім того, 2 і 3 грудня «на високогiр’ї Закарпатської області та Iвано-Франкiвської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», попереджають рятувальники.

Також ДСНС прогнозує, що туман у Києві триватиме протягом дня 2 грудня, видимість обмежена до 200-500 метрів, рівень небезпечності – перший. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Напередодні через негоду водіїв попередили про запровадження обмежень на руху транспорту на деяких автошляхах в Івано-Франківській області.