Міненерго: 938 населених пунктів – без світла через негоду, бойові дії та технічні проблеми

Через погоду 497 населених пунктів у західних областях залишилися без електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики 2 грудня.

Відомство вказує на те, що на заході України «суттєво погіршилися погодні умови», перебої з електропостачанням пов’язані із рясним снігом і вітром.

«Без світла 497 населених пунктів. Найбільше – у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі (в роботі 134 бригади, 185 одиниць техніки)», – йдеться в повідомленні.

Найбільше знеструмлених західних населених пунктів – на Львівщині: 305, з них 184 частково.

Внаслідок бойових дій та технічних проблем без електропостачання залишився 441 населений пункт.

Читайте також: Через негоду на Прикарпатті обмежили рух автівок – ДСНС

Водночас, за даними Міненерго, планові відключення для побутових споживачів не передбачаються.

Міністерство називає ситуацію в енергосистемі стабільною та контрольованою.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 2 грудня, що протягом тижня, який минає, більше ніж тисяча рятувальників і понад 330 одиниць техніки залучалися для ліквідації наслідків негоди.