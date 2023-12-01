Через негоду на Прикарпатті обмежили рух автівок – ДСНС

Через негоду водіїв попередили про запровадження обмежень на руху транспорту на деяких автошляхах в Івано-Франківській області, йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Надзвичайники розповіли, що обмеження транспортного сполучення діятимуть на таких автошляхах:

Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, км 11+340 – км 33+811, тобто від м. Тисмениця до межі Тернопільської області;

Н-09 Мукачево – Львів, км 376+687 – км 395+332, тобто від Рогатина до границі Львівської області;

Н-10 Стрий – Чернівці, км 16+411 - 52+280, тобто від м. Долина до с. Креховичі Калуського району.

Рятувальники просять водіїв враховувати ці дані під час планування подорожей та поїздок.

На який період часу застосовуються обмеження руху автотранспорту у регіоні у повідомленні ДСНС не уточнюється.

Раніше МВС повідомило про 10 загиблих внаслідок негоди в Україні.

За даними Укргідрометцентру, 29 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг; в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.