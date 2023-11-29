Україна залучила аварійну допомогу з Польщі та Румунії, щоб збалансувати енергосистему – «Укренерго»

Україна сьогодні залучила аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати енергосистему, заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Сьогодні ми зафіксували досить різке зростання споживання після того, як було повернуто світло в сотні населених пунктів. Очевидно, що люди почали досить інтенсивно споживати електроенергію після тривалої перерви в електропостачанні. Тому сьогодні ми були змушені залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати систему», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, заклик до ощадливого енергоспоживання залишається актуальним.

«Це важливо особливо зараз, в час негоди та збільшеного споживання електроенергії», – зазначив Кудрицький.

В «Укренерго» зауважують, що на півдні країни все ще тривають відновлювальні роботи в мережі, пошкодженій через негоду. Водночас після заживлення знеструмлених населених пунктів стрімко зростає споживання – це створює додаткове навантаження на енергосистему.

Кудрицький очікує, що протягом доби ситуація вже буде стабілізована і більшість споживачів, які не мають зараз електропостачання, будуть підключені до мережі знову.

Раніше сьогодні компанія «Укренерго» повідомила про дефіцит в енергосистемі, громадян закликати економити електроенергію, щонайменше до 18:00.

Останніми днями, крім причини російських обстрілів, додалася також негода, через що у сотнях населених пунктів виникли проблеми з електрозабезпеченням. Станом на ранок 29 листопада повідомлялося, що через негоду знеструмлені 368 населених пунктів, через бойові дії і технічні проблеми без електропостачання – 444 населених пункти.