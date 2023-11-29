«Укренерго» просить економити електрику – в енергосистемі є дефіцит

Компанія «Укренерго» у середу повідомила, що в енергосистемі спостерігається дефіцит, через що громадян просять економити електроенергію.

«Із 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів: сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті. В енергосистемі зараз склалась важка ситуація», – повідомили у компанії.

В «Укренерго» кажуть, що протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції, тому закликають до ощадливості, щонайменше до 18:00.

«Ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві. Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00», – йдеться в повідомленні.

Останніми днями, крім причини обстрілів з боку військ РФ, додалася також негода, через що у сотнях населених пунктів виникли проблеми з електрозабезпеченням.