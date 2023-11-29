Чергове погіршення погоди призвело до нових перебоїв з електрикою в Україні – Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що через чергове погіршення погоди і бойові дії без світла в Україні залишаються 812 населених пунктів.

«В Україні знову погіршилися погодні умови. Через сильний поривчастий вітер і дощ нові знеструмлення відбулися у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях. Тривають роботи з обстеження мережі та усунення наслідків негоди. На ранок через негоду знеструмлено 368 населених пунктів. Через бойові дії і технічні проблеми без електропостачання – 444 населених пункти», – йдеться в повідомленні.

Енергетики кажуть, що генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

«Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 29 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг; в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.