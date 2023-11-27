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Через негоду в Україні загинули 5 людей, ще 19 постраждали – Зеленський

Снігопад у Одесі. 27 листопада 2023 року
Снігопад у Одесі. 27 листопада 2023 року

Через негоду в Україні загинули п’ятеро людей, ще 19 постраждали, повідомив президент України Володимир Зеленський

«У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, пʼять людей. Щонайменше 19 людей постраждали. Усім надано необхідну допомогу. І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області», – сказав він у своєму відеозверненні.

За даними Міненерго, в Україні через сильний вітер і снігопади станом на вечір 27 листопада залишаються знеструмленими 882 населених пункти у 12 областях. Найбільше населених пунктів без світла є на Одещині – 313 (близько 110 тисяч споживачів).

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на вечір 27 листопада відбуксирували 1233 транспортних засоби, прибрали 164 дерева.

Хуртовини, снігопади і сильний вітер спричинили хаос протягом останніх двох днів у східній і південно-східній Європі, залишивши кілька загиблих і сотні тисяч людей без електрики.

Україна, Молдова, Болгарія і Румунія – одні з найбільш постраждалих від шторму країн.

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