Сніговий шторм: які дороги перекриті, як ДСНС рятують людей і що радять робити

Сніговії накрили південь України та прийшли 27 листопада у центральні та північні області. Укргідрометцентр попереджає, що у більшості областей, окрім західних, Житомирської, Вінницької та Сумської, складається небезпечна ситуація через сильний вітер та заметіль. Через кількість дзвінків із проханням про допомогу, кажуть у ДСНС, «лягають мережі». Рятувальники просять додзвонитися, чітко розповісти про місце і обставини надзвичайної ситуації, і далі, зберігаючи спокій, чекати на допомогу. Обіцяють: «жоден дзвінок не проігноруємо». Радіо Свобода розпитало у ДСНС, як вони рятують людей та автівки із снігового полону.

27 листопада в Україні (крім західних, Житомирської, Вінницької та Сумської областей) пориви 25-30 м/с, хуртовини (II рівень небезпеки, помаранчевий)

У Київській, Кіровоградській та Полтавській областях сильний сніг (I рівень небезпеки, жовтий);

У Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг, снігові замети (II рівень небезпеки, помаранчевий).

На дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)

Підрозділи ДСНС станом на полудень 27 листопада вже відбуксирували більше 1 тисячі транспортних засобів.

До робіт залучили понад 1, 5 тис рятувальників та 330 одиниць техніки.

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.

Перекритий рух транспорту на 13 автодорогах: у Миколаївській (9), Одеській (3) та Кіровоградській (1) областях.

Заборонений рух великовагових транспортних засобів у Черкаській (2), Одеській (1), Кіровоградській (2), Київській областях та в’їзд у Київ.

На території України знеструмлено 1844 населених пункти в 17 областях..

Як себе поводити, якщо потрапив з автівкою у снігову пастку? Чому краще взагалі не виїжджати? Чому на Одещині було «справжнє пекло»? А також про те як доправили фельдшера до породіллі у заблокований негодою населений пункт. Про це у програмі Свобода. Ранок розповіла речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

– Важка ситуація...

Дуже була важка ніч насправді, особливо, от коли вже ближче до ночі, у людей почалась паніка – у тих, які були в заторах, які були у снігових заметах. І телефони служби порятунку розривалися настільки, що лінія «лягала» і кожну секунду були дзвінки.

Телефони служби порятунку розривалися настільки, що лінія «лягала»

Багато людей, які не могли до нас додзвонитися, намагалися зробити це через наші інстаграми, фейсбуки, через журналістів, засоби масової інформації.

Щосекунди надходили дзвінки на лінію 101.

Працювали всю ніч. Працювали разом з іншими оперативними службами, з комунальними службами.

Загалом за вчорашній день і за ніч понад 500 автівок дістали з заторів, з снігових заметів. Із них 15 – це були саме автобуси і 12 – це були карети швидкої допомоги.

Рятували людей, перевозили багатьох дуже і в Одесу. Сьогодні вночі в Одесу перевозили і по тих населених пунктах, які були найближчі.

– Через що була така, як ви кажете, важка ситуація?

– Наприклад, рятувальники прямували конкретно на якийсь виклик.

Були ділянки доріг, де застрягло дуже багато машин

Ми знали, наприклад, що автобус застряг і їхали рятувати людей з того автобуса. Але для того, щоб доїхати, були ділянки доріг, де були дуже великі затори, де застрягло дуже багато машин.

Спочатку їх треба було дістати, а потім уже направлялися там, де були ті автобуси. Тому це все був час, це була дуже велика фізична робота, велике навантаження. Але ми справилися.

Досі робота продовжується...

Рятувальники досі допомагають людям.

Сьогодні вночі рятувальники перевезли одного фельдшера в приватний будинок, де народжувала жінка. Потім фельдшера разом з жінкою і вже з немовлям перевезли в пункт незламності в пожежній частині ДСНС. Зараз вони знаходяться там і чекають ще, коли вони зможуть переїхати до лікарні.

– А де ви розміщаєте людей?

– Є пункти незламності. І, звичайно, ще встановлювали додатково пункти обігріву від ДСНС і органи влади встановлювали.

І особливо в тих місцях, де, як люди називали, «ми застрягли серед поля», то їх перевозили в найближчі населені пункти, де органи влади вже створювали місця, щоб вони могли там перебути.

Взагалі це було більше на базі якихось садочків, шкіл, де люди могли б перечекати цю негоду.

– Де було найважче?

– Дуже важка ситуація, коли закрили трасу Одеса-Рені. Бо всі автівки почали шукати альтернативні шляхи, як їм доїхати і поїхали через об’їзні дороги. І ось там почалося справжнє пекло, тому що вони там усі застрягали.

Навіть великогабаритні машини не могли проїхати, і їм знадобилась допомога рятувальників і інших служб.

І це при тому, що про негоду знали за декілька днів, і кричали про це через усі засоби масової інформації.

Просили людей утриматися від дальніх поїздок

Як і ДСНС, так і поліційні служби, і просили людей утриматися від дальніх поїздок. Але, як ми побачили вчора, просто всім кудись треба було. І, наприклад, є різниця, коли їде автобус з іншої країни, це було заплановано, люди це планували.

І коли люди їхали просто з якогось населеного пункту в сусідній, 50 кілометрів, і так само застерігали, всі розуміли, яка була негода. Всі розуміли, які можуть бути наслідки. Але це нікого не зупинило абсолютно.

Тут в першу чергу треба докричатися до свідомості людей, тому що дуже багато було, і робота досі продовжується.

– Які ваші поради?

– Треба дослухатися до попереджень.

Але якщо вже так сталося, що людина потрапила в такі затори, то в першу чергу, мабуть, треба не панікувати.

Бо вчора саме через паніку у нас «лягали» просто телефонні лінії ДСНС, тому що у людей просто починалися істерики.

Допомога буде надана кожному

Треба телефонувати і спокійно та чітко пояснювати, де ви знаходитеся, і чекати допомоги вже спецслужб.

Ми нікого не проігнорували, жоден виклик. Але просто до деяких було насправді важко і довго добиратися. Але ми не проігнорували жоден. Тобто будь-який виклик, який до нас надійшов, він був відпрацьований. Якщо не був, він відпрацьовується зараз, але допомога буде надана кожному.