Негода в Україні: перекрито 13 доріг, знеструмлено 1844 населені пункти – ДСНС

Через снігопади та ожеледицю в Україні перекрито рух транспорту на 13 автодорогах, без електропостачання залишаються 1844 населені пункти, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій 27 листопада.

Станом на 12 годину дня, в в Одеській області переохолодження отримали восьмеро людей, ще п’ятеро постраждали внаслідок падіння дерев.

Відбуксировані 1083 транспортні засоби, прибрані 148 повалених дерев. У місцях тимчасового відстою перебувають близько 1518 вантажних транспортних засобів.

На місцях працюють 1215 рятувальників і 330 одиниць техніки.

Наголошується, що в Україні працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.

Раніше Міністерство внутрішніх справ станом на ранок 27 листопада озвучило загальну ситуацію по регіонах через негоду – сильний вітер і снігопади. Так, за даними відомства, на 14 автодорогах України перекрито рух транспорту, а у 16 областях знеструмлені населені пункти.

За даними КМДА, вночі та зранку у Києві для очищення вулиць вивели 310 одиниць спецтехніки. В’ʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00).

Водіїв просять надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати комунальникам розчищати сніг.

Цієї ночі на більшій території країни рясно сніжило. За даними синоптиків, упродовж дня очікується помірний сніг, у південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, у західних і в більшості південних областей невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вранці подекуди в Україні 25-30 м/с.

Температура у західних областях вдень 0-5° морозу; у північних і центральних областях 2-7° морозу, на решті території впродовж доби від 4° морозу до 2° тепла.