Окупаційна влада повідомила про одну загиблу і кількох постраждалих людей через шторм у Криму

Через шторм в окупованому Криму загинула щонайменше одна людина, повідомив радник призначеного Кремлем голови окупованого півострова Олег Крючков. Також він підтвердив інформацію про постраждалих, кількість яких уточнюється. Раніше створене Росією МОЗ Криму повідомляло про сімох постраждалих.

«Попередньо є загиблий у селі Морське під Судаком, де розмило дорогу. Людина вийшла дивитися на хвилі і, на жаль, трагічно загинула», – цитують Крючкова російські ЗМІ.

Найскладніша ситуація, за його словами, в Євпаторії – там із місцевого готелю евакуювали 100 людей, ще 150 вивезли з однієї із прибережних вулиць міста. Затоплено близько 200 будинків.

Нині у Криму спостерігається штормовий вітер. Напередодні повідомлялося, що через сильний на окупованому півострові 40 тисяч людей залишилися без світла. 27 листопада оголосили вихідним днем передусім для працівників соціальної сфери, дитсадків і шкіл. Негода вирує і на материковій частині України.