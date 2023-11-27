Перемети, масові знеструмлення, перекриття доріг – у МВС повідомили про ситуацію в країні через негоду

Міністерство внутрішніх справ станом на ранок 27 листопада озвучило загальну ситуацію по регіонах через негоду – сильний вітер і снігопади. Так, за даними відомства, на 14 автодорогах України перекрито рух транспорту, а у 16 областях знеструмлені населені пункти.

Одеська область: найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей. Відбуксовано понад 500 автомобілів. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

Миколаївська область: перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. В регіоні відбуксували 75 автомобілів.

Черкаська область: поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Рух транспорту організовано у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Розгорнуті пересувні пункти обігріву.

Кіровоградська область: поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі.

«Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів», – повідомили у МВС.

За даними КМДА, вночі та зранку у Києві для очищення вулиць вивели 310 одиниць спецтехніки. В’ʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00).

Водіїв просять надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати комунальникам розчищати сніг.

Цієї ночі на більшій території країни рясно сніжило. За даними синоптиків, упродовж дня очікується помірний сніг, у південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, у західних і в більшості південних областей невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вранці подекуди в Україні 25-30 м/с.

Температура у західних областях вдень 0-5° морозу; у північних і центральних областях 2-7° морозу, на решті території впродовж доби від 4° морозу до 2° тепла.