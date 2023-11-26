Через негоду на Одещині та Миколаївщині перекрили кілька ділянок доріг – Найєм

Через негоду в Одеській та Миколаївській областях перекрили кілька ділянок доріг, повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у фейсбуці.



За його словами, через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ-Одеса км 274+435 - км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту, орієнтовно на 4 години.

Найєм повідомив, що також з 20:00 заборонено рух:

М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів);

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 - км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);

Р-75 КПП «Тимковс» - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка, (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв - Доманівка - Берізки, км 120+000 - км 173+204 (від смт Доманівка - смт T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Єланець - Нова Одеса, км 0+000 - км 70+000 (від а/д H-24 - смт

Т-15-04 Первомайськ - Новоукраїнка, км 1+441 - км 29+445 (в межах Миколаївської області).

За даними ДСНС, станом на 19:00 на Одещині рятувальники 62 рази допомагали буксирувати вантажні та легкові автомобілів та вилучили 145 авто, на Кіровоградщині відбуксирували 22 транспортних засоби, на Миколаївщині також 22.

27 листопада в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с, вночі та вранці (крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей) пориви 25-30 м/с, хуртовини; у Київській, Кіровоградській і Полтавській областях значний сніг;

у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг, снігові замети.

На дорогах країни ожеледиця.