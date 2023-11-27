Хурделиця у Києві: на вулиці столиці вивели спецтехніку, в’їзд вантажівок закрили орієнтовно до 10:00

З півночі неділі і станом на ранок 27 листопада у Києві спостерігаються сніг і сильний поривчастий вітер. Як повідомив у ніч на понеділок мер Києва Віталій Кличко, на вулиці міста виїхали 254 одиниці спецтехніки «Київавтодору».

«Спецавто у першу чергу здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт», – повідомив мер.

До очищення та обробки тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, залучили десятки бригад – загалом 250 робітників (станом на пізній вечір неділі).

Дорожників перевели на посилений режим роботи цієї ночі, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка.

Також повідомляється, що із 7:30 ранку в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито через снігопад. Це, кажуть в КМДА, дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Обмеження діятимуть до поліпшення умов. Орієнтовно до 10:00.

Водіїв просять віддати сьогодні перевагу громадському транспорту і не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

За прогнозами метеорологів, сьогодні у Києві очікуються пориви північно-західного вітру та хуртовини, значний сніг із ночі, снігові замети та ожеледиця на дорогах.

КМДА рекомендувала столичним школам працювати у змішаному форматі. «Дистанційку» оголосили і в області.