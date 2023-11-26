Через негоду немає електрики у близько 400 населених пунктах у 10 областях – Зеленський

Через негоду немає електропостачання у близько 400 населених пунктах у десяти областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Щойно буде можливо, наші енергетики відновлять подання електрики всім містам і селам, у яких через негоду зараз є тимчасове знеструмлення. Станом на цей час це близько 400 населених пунктів у десяти областях. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби. На дороги, де це потрібно, виведено спецтехніку», – сказав він у своєму відеозвернення.

Зеленський подякував всім, хто зараз задіяний, хто завтра працюватиме, щоб захистити від цієї негоди й щоб якнайшвидше повернути нормальне життєзабезпечення всім українським громадам.

У деяких регіонах України через негоду є проблеми з електропостачанням, на низці автошляхів обмежили рух транспорту, зокрема, на трасах М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів) та М15 (Одеса - Рені). Крім того, на Одещині через погіршення погоди оголосили про роботу освітніх закладів у дистанційному режимі 27 листопада. Також на Київщині школи завтра працюватимуть дистанційно.