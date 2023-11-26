Негода на Одещині: 179 населених пунктів залишилися без світла, є перекриття руху на двох трасах

На Одещині через негоду 179 населених пунктів залишаються без електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, тимчасово перекритий рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), Обмеження набули чинності з 15:30, орієнтований час заборони руху 12 годин.



Кіпер також повідомив, що у зв’язку з різким погіршенням погодних умов, завтра, 27 листопада, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

В Одеській ОВА попереджають, що у разі продовження негоди дистанційне навчання можуть продовжити.



У ДСНС повідомляють, що зі снігових заметів рятувальники звільнили 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин медиків.



Рух трасою М15 (Одеса - Рені) заборонений до подолання наслідків негоди, додають у ДСНС.

У поліції раніше повідомили, що внаслідок негоди на Одещині лише за кілька годин сталось майже 50 ДТП. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів.

Синоптики попереджали про сильний сніг на Одещині 26 листопада.