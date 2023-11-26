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Негода на Одещині: 179 населених пунктів залишилися без світла, є перекриття руху на двох трасах

Відомо про обмеження руху на трасах М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів) та М15 (Одеса - Рені)
Відомо про обмеження руху на трасах М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів) та М15 (Одеса - Рені)

На Одещині через негоду 179 населених пунктів залишаються без електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, тимчасово перекритий рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), Обмеження набули чинності з 15:30, орієнтований час заборони руху 12 годин.

Кіпер також повідомив, що у зв’язку з різким погіршенням погодних умов, завтра, 27 листопада, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

В Одеській ОВА попереджають, що у разі продовження негоди дистанційне навчання можуть продовжити.

У ДСНС повідомляють, що зі снігових заметів рятувальники звільнили 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин медиків.

Рух трасою М15 (Одеса - Рені) заборонений до подолання наслідків негоди, додають у ДСНС.

У поліції раніше повідомили, що внаслідок негоди на Одещині лише за кілька годин сталось майже 50 ДТП. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів.

Синоптики попереджали про сильний сніг на Одещині 26 листопада.

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