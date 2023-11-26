Негода на Одещині: лише за кілька годин сталося майже 50 аварій – поліція

Внаслідок негоди на Одещині, лише за кілька годин, сталось майже 50 автомобільних аварій, йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції Одеської області.

Правоохоронці кажуть, що станом на 11 ранку до них вже надійшло 48 повідомлень про ДТП. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів.

«Один із таких автобусів, який рухався з міста Софія у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з'їхав у кювет. Дев’ятнадцятеро пасажирів і два водія не постраждали. Поліцейські доставили їх на своєму транспорті в одну із місцевих шкіл, де їм надається прихисток та допомога», – пише пресслужба.

Також ще один автобус з 42 пасажирами, серед яких 5 дітей, застряг на узбіччі дороги біля села Новосільське. Правоохоронці евакуювали людей до місцевої школи, де їм надали прихисток.

Також, за даними ДСНС, в Одеській області рятувальники 18 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди, зокрема, у в Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги.

Раніше Київська обласна військова адміністрація раніше попередила про складні погодні умови в Києві та області вдень 26 листопада та вночі 27 листопада.