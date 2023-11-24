У КМДА рекомендували школам змінити формат навчання через снігопад

Столичним школам у понеділок, 27 листопада, рекомендують працювати у «змішаному форматі», йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За інформацією відомства, формат роботи шкіл 27 листопада обговорювався на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



«Для учнів, які будуть у школах, буде організовано очний формат навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома – дистанційний», – йдеться в повідомленні КМДА.

У відомстві уточнюють, що школи працюватимуть офлайн, але чи відправляти туди дітей чи залишати їх вдома на «дистанційці» – вирішуватимуть батьки. Таке рішення пов’язане зі снігопадом, який прогнозують у столиці 27 листопада.

При цьому дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Київська обласна військова адміністрація раніше попередила про складні погодні умови в Києві та області вдень 26 листопада та вночі 27 листопада.