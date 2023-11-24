КМДА анонсує обмеження на в’їзд габаритного транспорту до Києва через погіршення погоди

Міська влада Києва обмежить в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту у пікові години вранці в понеділок, 27 листопада – про це повідомила Київська міська державна адміністрація 24 листопада.

За повідомленням, таке рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прогнозований снігопад.

«Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста», – йдеться в повідомленні.

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КМДА закликає власників підприємств, які займаються пасажирськими перевезеннями, обмежити поїздки в цей час.

Мер міста Віталій Кличко послався на прогноз погоди, за яким вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується снігопад, посилення вітру та ожеледиця на дорогах. Він закликав водіїв без нагальної потреби не виїздити в місто приватними авто та не паркувати їх вздовж узбіччя доріг і на тротуарах.

Київська обласна військова адміністрація раніше попередила про складні погодні умови в Києві та області вдень 26 листопада та вночі 27 листопада.