У Києві та області очікуються хуртовини, снігові замети та ожеледиця – влада

У Києві та області вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікують складні погодні умови, йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Місцева влада попереджає гостей та жителів столиці про сильні снігопади.

«Приріст снігового покриву 20-30 см, в окремих районах до 50 см», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі КМВА кажуть і про посилення вітру до 17-22 м/с, місцями 25 м/с; хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. ІІ рівень загрози – помаранчевий.

Громадян просять бути уважними та обережними під час пересування на дорогах.

Водночас, мер столиці Віталій Кличко також попередив про сильні снігопади та ожеледицю на дорогах 26-27 листопада.

Внаслідок негоди в Україні 28 жовтня загинуло 3 людини, ще 10 отримали травми.