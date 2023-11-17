Укргідрометцентр: на вихідних в більшості областей України очікується погіршення погоди

На вихідних в більшості областей України очікується ускладнення погодних умов, повідомляє у фейсбуці Укргідрометцентр.

За повідомленням, 18 листопада в західних областях, на Житомирщині, Вінниччині очікується значний мокрий сніг та сніг (утворення снігового покриву висотою 5-10 см, на Прикарпатті місцями до 20 см), на дорогах може бути ожеледиця.

19 листопада у південній частині очікуються значні опади, переважно у вигляді дощу. У південній частині України та східних областях 18-19 листопада також прогнозують посилення вітру до 15-20 метрів за секунду.



Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці напередодні повідомила, що похолодання та мокрий сніг підбирається на західну частину України. За її даними, 17 листопада через діяльність активного циклону з південного заходу на ім'я Linus в західних областях України очікується хмарна волога погода із дощем та мокрим снігом. До негоди приєднається сильний вітер південно-східного напрямку. Невеликі дощі можливі у східній частині України.