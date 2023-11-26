Через негоду та бойові дії без світла залишаються 529 населених пунктів – Міненерго

Через негоду, технологічні порушення та бойові дії без світла станом на 26 листопада залишаються 529 населених пунктів, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

За даними відомства, в Україні вирує вирує негода – через сильні пориви вітру без світла залишилися 60 населених пунктів. Найбільше – в Миколаївській та Одеській областях.

Через погіршення погодних умов (сильний вітер, хуртовини) протягом дня можливі проблеми зі світлом на Київщині, Черкащині, у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях, зазначали в Міненерго.

«Через негоду в області знеструмлено 19 населених пунктів, з них 4 – частково, всього майже 6 тисяч абонентів. Ведуться посилені роботи з усунення пошкоджень», – кажуть у відомстві.

На Одещині, за даним Міненерго, через негоду без світла 16 населених пунктів – це майже 29 тисяч споживачів.

Водночас, за даними «ДТЕК Одеські електромережі», без електропостачання через негоду, що почалася з вечора 25 листопада, залишаються 116 населених пунктів. Найбільше постраждав Ізмаїльський та Одеський регіон.

У столиці внаслідок атаки російськими «шахедами», було виявлено задимлення на одній з підстанцій.

«Для усунення наслідків підстанцію було відключено. Без світла тимчасово залишалися 44 багатоповерхівки та 75 приватних осель. Всіх заживили за резервними лініями.

Також усіх споживачів, які були знеструмлені зранку через вчорашні атаки окупантів, заживлено», – уточнили в Міненерго.

На Київщині через удари дронами-камікадзе, відключалися магістральні лінії електропередачі, які було виведено в ремонт, без знеструмлення споживачів.

«Також через повалення електроопори відключалася повітряна лінія 110 кВ, у результаті чого була знеструмлена підстанція оператора системи розподілу – без світла залишалося одне з місцевих промислових підприємств та побутові споживачі», – розповіли енергетики.

На Донеччині, через бойові дії, було знеструмлено 40 населених пунктів (17,8 тисячі точок обліку). Ведуться роботи з усунення пошкоджень. За добу заживлено 4 населених пункти, які постраждали від обстрілів - це майже 5 тисяч абонентів, наголосили в Міненерго.

На Дніпропетровщині з технічних причин було відключено 6 повітряних ліній, це – 2,1 тисячі споживачів. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Через несприятливі погодні умови в Запорізькій області без світла залишились 35 населених пунктів (11,5 тисячі споживачів). За добу енергетики заживили 31 населений пункт – 7,8 тисячі абонентів. Також тривають роботи з підключення електроенергії 14 населеним пунктам (4,9 тисячі клієнтів).

Водночас, на Сумщині, через бойові дії без електропостачання 72 населених пункти – це 8,8 тисячі абонентів.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вночі проти 25 листопада. Основний удар був спрямований на Київ та Київщину, де повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському Києва.

Внаслідок атаки по столиці постраждали п’ятеро людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко. Також у місті були пошкоджені житлові будинки та частково зруйнована будівля дитячого садочка.

За даними Повітряних сил, в ході цієї атаки сили протиповітряної оборони загалом збили 74 дронів-камікадзе з 75.