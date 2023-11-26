На Київ та область насуються сильні снігопади: влада звернулась до жителів

На Київщину та столицю насуваються сильні снігопади, тому жителів області закликають не виїжджати без нагальної потреби та подбати про літніх людей, зазначив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, синоптики прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру тощо.

«Тож прошу кожного мешканця області заздалегідь подбати не лише про себе. Допоможіть тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки. Закупіть їм усе необхідне», – зазначив очільник ОВА.

Також він закликав автовласників, за можливості, утриматися від поїздок цими днями.

Кравченко повідомив, що доручив відповідним службам уже бути напоготові. Усі оперативні служби Київської області переведені в режим цілодобового чергування. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Київщини, Нацполіція та ГУ ДСНС забезпечать цілодобовий моніторинг та координацію безпекових заходів на автодорогах загального користування, у разі потреби здійснять аварійно-рятувальні роботи.

Голова ОВА дав завдання районним адміністраціям забезпечити безперебійне функціонування систем життєзабезпечення, за необхідності – оперативно розгорнути додаткові пункти незламності та обігріву.

Про всі ускладнення погоди жителі Київщини будуть «невідкладно проінформовані», запевнив він.

Кравченко звернувся із закликом до керівників громад потурбуватися про незахищені верстви населення, «щоб попри можливу надзвичайну ситуацію, кожна бабуся і дідусь на Київщині були з їжею та ліками».

Крім того, він повідомив, що напоготові снігоприбиральна техніка.

«За першої потреби техніка та особовий склад виїжджатиме одразу. У цілодобовому режимі посипатимемо дороги хімічними засобами. Використовуємо максимально безпечні, які не псують ані покриття доріг, ані колеса автівок людей», – підкреслив Кравченко.

Також до жителів столиці звернулась Київська міська державна адміністрація – зокрема, автовласників закликали не виїжджати без нагальної потреби, а також подбати проте те, аби автівки не заважали роботі снігоприбиральної техніки.

У КМДА нагадали, що столичним школам рекомендовано працювати у змішаному форматі 27 листопада. Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн. Проте чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Київська обласна військова адміністрація раніше попередила про складні погодні умови в Києві та області вдень 26 листопада та вночі 27 листопада.