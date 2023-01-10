Вночі у Києві очікується снігопад. Водіїв закликають утриматись від поїздок

Мер Києва Віталій Кличко закликає утриматись від поїздок, бо вночі в столиці синоптики прогнозують потужний снігопад. У Telegram Кличко зазначив, що дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами.

«Протягом ночі для очистки доріг, мостів і тротуарів плануємо залучити 227 одиниць спецтехніки», – написав Кличко.

Мер Києва закликав водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах, а також не паркувати автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки – вздовж доріг і проїздів.

За даними Укргідрометцентру, сніжитиме в Києві вночі, а вже завтра вдень – без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.