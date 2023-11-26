ОВА: через негоду школи Київщини завтра працюватимуть дистанційно

Школи Київщини завтра, 27 листопада, працюватимуть дистанційно, дитсадки працюватимуть у звичному режимі, повідомила в телеграмі обласна військова адміністрація.



Місцева влада закликає жителів Київщини за можливості перечекати негоду вдома.



За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.



Вночі 27 листопада на у східних районах Київщині прогнозується сильний сніг, вдень в регіоні очікують помірний сніг, хуртовини, снігові замети.

Крім того, 27 листопада прогнозують пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності); вночі та вранці пориви 25 м/с (ІІ рівень небезпечності).

Раніше КМДА рекомендувала столичним школам працювати у змішаному форматі 27 листопада. Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн. Проте чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.



