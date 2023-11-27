На Київщині знеструмлено 40 тисяч споживачів, у столиці відключень немає, автошляхи проїзні – влада

У Києві, попри негоду, світло є у всіх споживачів, водночас, в області знестумлено понад 220 населених пунктів, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики 27 листопада.

За даними відомства, без світла на Київщині наразі понад 40 тисяч споживачів.

Енергетики попереджають, що пориви вітру, значний сніг, замети можуть ускладнити роботу ремонтних бригад.

Водночас, у столиці сильний вітер пошкодив прапор України біля «Батьківщини-матері». Його знімуть, щоб після покращення погодних умов замінити на новий, йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Там зазначили, що попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

За словами очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, наразі задіяно 220 одиниць техніки та 272 працівників для розчищення автошляхів. З початку негоди використано 6588 т протиожеледних матеріалів.

Чиновник каже, що блокування автошляхів на Київщині немає, всі дороги проїзні, пасажирські маршрути працюють.

Раніше Міністерство внутрішніх справ станом на ранок 27 листопада озвучило загальну ситуацію по регіонах через негоду – сильний вітер і снігопади. Так, за даними відомства, на 14 автодорогах України перекрито рух транспорту, а у 16 областях знеструмлені населені пункти.

За даними КМДА, вночі та зранку у Києві для очищення вулиць вивели 310 одиниць спецтехніки. В’ʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00).

Водіїв просять надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати комунальникам розчищати сніг.

Цієї ночі на більшій території країни рясно сніжило. За даними синоптиків, упродовж дня очікується помірний сніг, у південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, у західних і в більшості південних областей невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вранці подекуди в Україні 25-30 м/с.

Температура у західних областях вдень 0-5° морозу; у північних і центральних областях 2-7° морозу, на решті території впродовж доби від 4° морозу до 2° тепла.