Міненерго: через негоду без світла залишаються 882 населених пункти у 12 областях

В Україні через негоду – сильний вітер і снігопади – станом на вечір 27 листопада залишаються знеструмленими 882 населених пункти у 12 областях, повідомило Міністерство енергетики.

«Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі. Генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Планових відключень побутових споживачів не передбачається», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, найбільше знеструмлених населених пунктів – на Одещині: 313 (близько 110 тисяч споживачів), Миколаївщині – 151 населений пункт (32,1 тисячі споживачів).

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на вечір 27 листопада відбуксирували 1233 транспортних засоби, прибрали 164 дерева.

«За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Перекрито рух транспорту на 10 автодорогах: в Миколаївській (7), Одеській (2) і Кіровоградській (1) областях. На автодорогах заборонено рух великовагових транспортних засобів у Черкаській (2), Одеській (1) областях», – йдеться в повідомленні.

Хуртовини, снігопади і сильний вітер спричинили хаос протягом останніх двох днів у східній і південно-східній Європі, залишивши кілька загиблих і сотні тисяч людей без електрики.

Україна, Молдова, Болгарія і Румунія – одні з найбільш постраждалих від шторму країн.