ДСНС: через негоду загинули 12 людей, ще 23 постраждали

Триває ліквідація наслідків негоди в Україні, заявила Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 листопада.

За даними рятувальників, зараз в Україні немає ускладнених погодних умов. Водночас 521 населений пункт у 11 областях залишається знеструмленим.

«Через негоду, на жаль, загинуло 12 осіб. 23 особи постраждало, серед них – дві дитини», – йдеться в повідомленні.

З 26 листопада рятувальники відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, в тому числі 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Понад 4 тисячам людей надали допомогу.

Читайте також: Чергове погіршення погоди призвело до нових перебоїв з електрикою в Україні – Міненерго

ДСНС додає, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас рух на автодорозі Т 1510 на Миколаївщині.

«Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області», – зазначає служба.

Напередодні МВС повідомило про 10 загиблих внаслідок негоди в Україні.

За даними Укргідрометцентру, 29 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг; в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.