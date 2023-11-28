В Україні 559 населених пунктів залишаються без світла – «Укренерго»

Станом на ранок 28 листопада 559 населених пунктів залишаються без електропостачання внаслідок негоди, яка охопила різні регіони України. Впродовж ночі енергетикам вдалося відновити постачання електроенергії і декілька сотень населених пунктів. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Вже менше населених пунктів відключено від енергомережі, 559 станом на ранок сьогоднішнього дня (28 листопада – ред.). Тобто енергетики вже працювали всю ніч і заживили декілька сотень населених пунктів», – сказав посадовець.

Кудрицький також додав, що найбільше шкоди негода завдала південним областям України, зокрема Одеській, Миколаївській та Херсонській. Там найбільше громад, котрі залишилися без світла.

«Складною залишається ситуація в Одесі, також на Миколаївщині, Херсонщині. В принципі, південні області найбільше постраждали від негоди і там продовжуються відновлювальні роботи для того щоб включити всіх споживачів», – розповів Кудрицький.

Натомість Київська область, за словами посадовця, котру напередодні атакували найбільшою кількістю ударних БПЛА від початку повномасштабного вторгнення РФ, вже без «масштабних відключень». На Київщині пошкоджено три лінії електропередач, усі вони в роботі. Однак загальну кількість пошкоджень енергетичної галузі України в «Укренерго» не називають з міркувань безпеки.

«Що стосується Київської області – тут ситуація менш складна і масштабних відключень споживачів не спостерігається наразі. Внаслідок останньої атаки на Київщину було пошкоджено три лінії, зараз усі три в роботі. Уже не дві, а три насправді в роботі. Що стосується загальної кількості пошкоджених ліній і підстанцій, то я не буду зараз називати цю кількість. Я не хотів би ці дані давати в ефір. Але те, що було пошкоджено під час останньої атаки, воно вже все в роботі», – розповів голова правління.

Раніше стало відомо, що через негоду в Україні загинуло 10 людей в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та в Києві, повідомили в МВС.

Хуртовини, снігопади і сильний вітер спричинили хаос протягом останніх двох днів у східній і південно-східній Європі, залишивши кілька загиблих і сотні тисяч людей без електрики.

Україна, Молдова, Болгарія і Румунія – одні з найбільш постраждалих від шторму країн.