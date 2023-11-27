В Україні вирує негода: знеструмлені 1638 населених пунктів у 17 областях – Міненерго

В Україні, станом на 13.00, через негоду залишаються знеструмленими 1638 населених пунктів у 17 областях, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

«В Україні триває ліквідація наслідків негоди. До роботи задіяно 889 аварійних бригад, понад 1000 одиниць техніки. Станом на 12:00 енергетикам вдалося заживити низку населених пунктів», – кажуть у відомстві.

Станом на зараз, за даними енергетиків, «найскладнішою» залишається ситуація в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях.

Зокрема, на Одещині через сильний вітер і хуртовини знеструмлено 396 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

У Полтавській області дощ, мокрий сніг і вітер стали причиною відключення від світла 105 населених пунктів. Над ліквідацією наслідків негоди працюють 52 бригади енергетиків і 56 одиниць техніки.

На Миколаївщині через негоду повністю або частково знеструмлено 219 населених пунктів. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому. Над відновленням працюють 102 аварійні бригади, яким вже вдалося заживити 19 населених пунктів.

У Київській області знеструмлено 137 населених пунктів. Планується, що підключити споживачів енергетики зможуть до кінця дня. Також в аварійний ремонт без знеструмлення споживачів виведено лінію 110 кВт, яка була пошкоджена внаслідок погодних умов.

На Кіровоградщині через негоду від електропостачання відключено 83 населених пункти. Ремонти ускладнені через стан дорожнього покриття: на дорогах сніг та ожеледь.

У Черкаській області знеструмлено 109 населених пунктів.

Через сильну хуртовину без світла у Дніпропетровській області повністю залишилися 228 населених пунктів. На ранок уже заживлено одну лінію електропередачі – це 439 клієнтів.

На Вінничині через погодні умови без світла залишилося 5 населених пунктів.

Енергетики на Донеччині повернули світло до 27 населених пунктів та заживили 12,2 тисячі точок обліку (з них 4 тисячі – відключені внаслідок бойових дій). Організовано роботу в аварійному режимі. Без електропостачання залишаються 268 населених пунктів (22,9 тисячі споживачів).

Через складні метеоумови у Запорізькій області залишаються знеструмленими 72 населених пункти. На ранок вже відновлено електропостачання у 19,2 тисячі абонентів.

На Сумщині через погодні умови знеструмлено 76 населених пунктів, на Тернопільщині – 2 населених пункти. У Харківській області через негоду знеструмлено 3 повітряні лінії – 20 населених пунктів; очікується погіршення погодних умов.

У Херсоні після обстрілу знеструмлено 654 точки обліку. Через негоду залишилися без світла 46 населених пунктів у Херсонській області.

Крім того, негода призвела до знеструмлення 27 населених пунктів на Хмельниччині, 10 населених пунктів - на Буковині, 56 населених пунктів - на Чернігівщині.

Міненерго наголошує, що застосування планових відключень споживачів не передбачається.

Раніше Міністерство внутрішніх справ станом на ранок 27 листопада озвучило загальну ситуацію по регіонах через негоду – сильний вітер і снігопади. Так, за даними відомства, на 14 автодорогах України перекрито рух транспорту, а у 16 областях знеструмлені населені пункти.

За даними КМДА, вночі та зранку у Києві для очищення вулиць вивели 310 одиниць спецтехніки. В’ʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00).

Водіїв просять надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати комунальникам розчищати сніг.

Цієї ночі на більшій території країни рясно сніжило. За даними синоптиків, упродовж дня очікується помірний сніг, у південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, у західних і в більшості південних областей невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вранці подекуди в Україні 25-30 м/с.

Температура у західних областях вдень 0-5° морозу; у північних і центральних областях 2-7° морозу, на решті території впродовж доби від 4° морозу до 2° тепла.