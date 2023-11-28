Через негоду в Україні загинуло 10 людей – МВС

Через негоду в Україні загинуло 10 людей в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та в Києві, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Згідно з офіційною інформацією станом на 8.30 ранку вівторка, 28 листопада, через ускладнення погодних умов також постраждали 23 людини, серед них двоє дітей.

За даними МВС, на Одещині підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. Загинуло 5 людей, а ще 15 постраждало.

У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. У результаті негоди відомо про 2 загиблих та 2 постраждалих Вісім автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху.

За даними МВС, знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях.

«Усього відбуксовано зі снігових переметів 1530 транспортних засобів. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди», – підсумував міністр МВС.

Хуртовини, снігопади і сильний вітер спричинили хаос протягом останніх двох днів у східній і південно-східній Європі, залишивши кілька загиблих і сотні тисяч людей без електрики.

Україна, Молдова, Болгарія і Румунія – одні з найбільш постраждалих від шторму країн.