Через масовану атаку дронів 25 листопада постраждав головний собор УГКЦ у Києві

Унаслідок масованої атаки безпілотниками на Київ у ніч на 25 листопада було пошкоджено Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ.



Як повідомляється на сайті Української греко-католицької церкви, під час атаки один із «шахедів» був збитий у Дніпровському районі неподалік собору – ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.

«Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало», – розповів Василь Букатюк, директор Будівельної дирекції при патріархові УГКЦ.

Крім того, повідомляється про незначні пошкодження фасаду собору.

Читайте також: Масована атака «шахедами»: Київ був близьким до відключень світла – «Укренерго»

Російські війська у ніч проти 25 листопада атакували Україну 75 дронами, українські захисники збили 74. Основний удар був спрямований на Київ та Київщину, де повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. У небі над столицею збили понад 60 дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки по Києву постраждали п’ятеро людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко. Також у місті були пошкоджені житлові будинки та частково зруйнована будівля дитячого садочка.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.