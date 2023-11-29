Укргідрометцентр попереджає про туман у Києві до кінця доби

Протягом доби 29 листопада в Києві триватиме туман – про це повідомив Укргідрометцентр у середу.

«У найближчу годину, з утриманням до кінця доби туман, видимість 200-500 метрів ожеледь, на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до ускладнень руху на дорогах та вулицях.

Київська міська державна адміністрація закликає водіїв:

знижувати швидкість руху на дорогах

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

вмикати аварійну світлову сигналізацію

уникати різких маневрів на дорозі

«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», – заявляє КМДА.

Київська обласна військова адміністрація також поширила повідомлення, закликаючи водіїв бути обережними на дорогах.

Укргідрометцентр також попереджає про пориви вітру на півдні України 29 листопада, хуртовини на заході, а також сніг і дощ у різних регіонах.