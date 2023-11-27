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Снігова буря накрила Одесу: засніжені вулиці міста після негоди (фотогалерея)

Хуртовина накрила Одесу та область 26 листопада. Внаслідок негоди у місті впала 100-метрова труба однієї з котелень, в результаті понад 120 тисяч людей залишились без опалення. Також влада заявила, що була обірвана контактна мережа, через що було припинено рух більшості тролейбусів і трамваїв. Через сильний снігопад сотні автомобілів застрягли на трасі Одеса-Рені. За ніч із заметів рятувальники витягнули близько 500 авто. Вранці 27 листопада хуртовина вщухла. Який вигляд мають засніжені вулиці міста – у фоторепортажі Радіо Свобода

Сніговик на пляжі &laquo;Ланжерон&raquo;
1 Сніговик на пляжі «Ланжерон»
2
Для одеситів, кажуть вони, незвична така кількість снігу
3 Для одеситів, кажуть вони, незвична така кількість снігу
Фотографія на пам&#39;ять з місцевою зіркою, сніговиком з &laquo;Ланжерону&nbsp;
4 Фотографія на пам'ять з місцевою зіркою, сніговиком з «Ланжерону 
Дехто годує чайок&nbsp;
5 Дехто годує чайок 
А інші просто насолоджуються морем&nbsp;
6 А інші просто насолоджуються морем 
7
Одесити вийшли кататись на санчатах та ліпити сніговиків
8 Одесити вийшли кататись на санчатах та ліпити сніговиків
9
Одесити з маленькими дітьми вийшли кататись на санчатах на пляж &laquo;Ланжерон
10 Одесити з маленькими дітьми вийшли кататись на санчатах на пляж «Ланжерон
Дівчина Ірсіана не зраджує традиції і купається в будь-яку погоду
11 Дівчина Ірсіана не зраджує традиції і купається в будь-яку погоду
Попри красу, в місті сніговий колапс залишив багато будинків без світла та водопостачання
12 Попри красу, в місті сніговий колапс залишив багато будинків без світла та водопостачання
Одесити не забувають про безпритульних тварин
13 Одесити не забувають про безпритульних тварин
В Одеській міській раді повідомили, що станом на ранок 27 листопада у місті через негоду були повалені 117 дерев та великих гілок. Відомо про 43 пориви мереж зовнішнього освітлення та 78 пошкоджень контактної мережі
14 В Одеській міській раді повідомили, що станом на ранок 27 листопада у місті через негоду були повалені 117 дерев та великих гілок. Відомо про 43 пориви мереж зовнішнього освітлення та 78 пошкоджень контактної мережі
Внаслідок негоди у місті впала 100-метрова труба однієї з котелень, в результаті понад 120 тисяч людей залишились без опалення
15 Внаслідок негоди у місті впала 100-метрова труба однієї з котелень, в результаті понад 120 тисяч людей залишились без опалення
Внаслідок падіння дерев через пориви вітру були пошкоджені декілька десятків авто
16 Внаслідок падіння дерев через пориви вітру були пошкоджені декілька десятків авто
Засніжена Одеса після негоди
17 Засніжена Одеса після негоди
Через пошкодження електромереж призупинено рух більшості тролейбусів і трамваїв. За даними Міненерго, на Одещині 313 населених пунктів&nbsp;знеструмлені через негоду
18 Через пошкодження електромереж призупинено рух більшості тролейбусів і трамваїв.

За даними Міненерго, на Одещині 313 населених пунктів знеструмлені через негоду
Комунальники ліквідовують наслідки негоди у місті
19 Комунальники ліквідовують наслідки негоди у місті
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що внаслідок негоди у Одесі загинули п&#39;ять людей, щонайменше 19 отримали поранення. &laquo;Наразі епіцентр циклону переміщується у північні області. Всюди готові допомагати. Були доповіді й щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую, зокрема, і волонтерам, які підтримують людей в громадах&raquo;, &ndash; додав він.&nbsp;
20 Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що внаслідок негоди у Одесі загинули п'ять людей, щонайменше 19 отримали поранення.

«Наразі епіцентр циклону переміщується у північні області. Всюди готові допомагати. Були доповіді й щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую, зокрема, і волонтерам, які підтримують людей в громадах», – додав він. 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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