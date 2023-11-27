Хуртовина накрила Одесу та область 26 листопада. Внаслідок негоди у місті впала 100-метрова труба однієї з котелень, в результаті понад 120 тисяч людей залишились без опалення. Також влада заявила, що була обірвана контактна мережа, через що було припинено рух більшості тролейбусів і трамваїв. Через сильний снігопад сотні автомобілів застрягли на трасі Одеса-Рені. За ніч із заметів рятувальники витягнули близько 500 авто. Вранці 27 листопада хуртовина вщухла. Який вигляд мають засніжені вулиці міста – у фоторепортажі Радіо Свобода