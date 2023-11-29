Росія знову збільшила кількість своїх ракетоносіїв в Чорному морі – Сили оборони півдня

Росія знову збільшила кількість своїх ракетоносіїв в Чорному морі, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня України.



«Ворог знов посилив присутність ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі: до 2 підводних човнів додався фрегат «Адмірал Макаров». Тож, сумарний залп «Калібрів» наразі – 16», – йдеться у повідомленні.



Українські військові оцінюють рівень ракетної загрози як дуже високий та закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Попри сильний шторм, Росія ввечері 27 листопада вивела на бойове чергування в Чорне море ракетоносій «Адмірал Макаров». Наступного дня до нього приєдналися ще два підводні човни. Проте пізно ввечері 28 листопада фрегат завели в пункт базування.

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Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук 17 листопада в ефірі телемарафону заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

У осінньо-зимовий період шторми та негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові. Також спостерігається низька кількісна присутність у морі великих десантних кораблів.