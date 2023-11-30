Дефіцит можливий: «Укренерго» знову просить економити електроенергію

У вечірні години 16:00 – 18:00 в енергосистемі можливий дефіцит електроенергії, попереджає компанія «Укренерго».

«30 листопада прогнозована середньодобова температура значно нижча (-4 °C), що спонукає споживання зростати. Також на цей показник впливає одночасне підключення тисяч споживачів, які були знеструмлені через негоду. Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський цент «Укренерго» прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через бойові дії і негоду обленерго продовжують заживлювати споживачів.

Найбільш складна ситуація залишається в Одеській області.

«Вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені», – кажуть енергетики.

Негода додала відключень у Сумській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населені пункти, кажуть в «Укренерго».

Напередодні Україна залучила аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати енергосистему.