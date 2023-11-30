Ситуація в енергосистемі стабільна, але через негоду та бойові дії без світла 633 населених пункти – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що через негоду та бойові дії без світла в Україні 633 населених пункти. Водночас планові відключення побутових споживачів не застосовуються.

«На ранок через негоду знеструмлено 191 населений пункт, найбільше – в Одеській і Сумській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі. Ще 442 населених пункти без світла через бойові дії та технологічні порушення», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго кажуть: загалом ситуація в енергосистемі «стабільна та контрольована».

Напередодні Україна залучила аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати енергосистему.

Енергетики кажуть: заклик до ощадливого енергоспоживання залишається актуальним.