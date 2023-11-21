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Житель Миколаївщини загинув через спробу розібрати боєприпас – ДСНС

Ілюстраційне фото. Нерозірвані російські мінометні снаряди на Чернігівщині, квітень 2022 року
Ілюстраційне фото. Нерозірвані російські мінометні снаряди на Чернігівщині, квітень 2022 року

Чоловік загинув через вибух боєприпаса у Миколаївській області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 21 листопада.

«66-річний чоловік у селі Козирка знайшов на пасовищі снаряд й намагався його розібрати. Боєприпас здетонував, унаслідок цього чоловік отримав значні травми», – йдеться в повідомленні.

Поранений помер у машині швидкої допомоги від отриманих поранень.

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Служба закликає громадян «дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо в регіонах, де точилися бойові дії».

У жовтні ДСНС повідомила, що від початку повномасштабної війни в Україні, від мін та вибухонебезпечних предметів армії РФ загинула 261 людина, ще 559 зазнали поранень.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

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