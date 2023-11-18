На Запоріжжі через удар армії РФ 2 рятувальники загинули і 3 поранені. Є постраждалі серед цивільних – поліція

На Запоріжжі через три ракетні удари по Комишуваській громаді, є загиблі та поранені, повідомила в суботу пресслужба Нацполіції.

«Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку. Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні поліції у Telegram.

Деталей від Запорізької ОВА поки немає.

За даними влади, 17 листопада армія РФ випустила по місту Запоріжжю 8 «шахедів», 4 безпілотники збили сили ППО, ще 4 вдарили по об’єктах цивільної та житлової інфраструктури. Крім того, військові РФ завдали ударів із авіації, РСЗВ, БПЛА та артилерії по населених пунктах Василівського та Пологівського районів. Минулої доби обійшлося без жертв.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.