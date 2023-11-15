ОВА: попередньо, війська РФ атакували Запорізьку область ракетами «Іскандер-К»

Російські війська, за попередніми даними, атакували Запорізьку область ракетами «Іскандер-К», постраждали дев’ять людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Станом на зараз у нас уже дев’ять постраждалих. Двоє чоловіків загинули. Травмовані сім – це п’ять чоловіків і двоє жінок», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За попередніми даними, по населеному пункту Комишуваської громади війська РФ застосували ракети «Іскандер-К».

Раніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що вранці війська РФ завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Одразу повідомлялося про загибель однієї людини, поранення ще сімох.

Згодом у МВС повідомили, що співробітники ДСНС прибули на місце займання, тоді війська РФ завдали повторного удару - загинули двоє рятувальників, троє були поранені.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.