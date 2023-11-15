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У Запорізькому районі сили РФ ударили по інфраструктурі – загинув чоловік, семеро поранені

Рятувальники на місці однієї з попередніх атак сил РФ у Запоріжжі, жовтень 2023 року
Рятувальники на місці однієї з попередніх атак сил РФ у Запоріжжі, жовтень 2023 року

Один чоловік загинув, ще семеро людей зазнали поранень унаслідок удару російських військових по цивільній інфраструктурі, повідомив 15 листопада голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється», – вказав чиновник.

За його даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах в Україні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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