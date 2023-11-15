У Запорізькому районі сили РФ ударили по інфраструктурі – загинув чоловік, семеро поранені

Один чоловік загинув, ще семеро людей зазнали поранень унаслідок удару російських військових по цивільній інфраструктурі, повідомив 15 листопада голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється», – вказав чиновник.

За його даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах в Україні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.