Клименко: через російський удар у Запорізькій області загинули двоє співробітників ДСНС

Через російський удар у Запорізькій області загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє рятувальників травмовані, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34», – написав він у телеграмі.

Також постраждали четверо цивільних, додав Клименко.

Раніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що вранці війська РФ завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. За його даними, загинув один чоловік, ще семеро людей зазнали поранень.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.