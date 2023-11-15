Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Клименко: через російський удар у Запорізькій області загинули двоє співробітників ДСНС

Рятувальники ліквідовували наслідки російського обстрілу – в той час війська РФ завдали повторного удару. Фото ілюстративне
Рятувальники ліквідовували наслідки російського обстрілу – в той час війська РФ завдали повторного удару. Фото ілюстративне

Через російський удар у Запорізькій області загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє рятувальників травмовані, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34», – написав він у телеграмі.

Також постраждали четверо цивільних, додав Клименко.

Раніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що вранці війська РФ завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. За його даними, загинув один чоловік, ще семеро людей зазнали поранень.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG