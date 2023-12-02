На Прикарпатті трактор із двома людьми впав у річку – ДСНС

На Івано-Франківщині трактор з людьми людьми впав в річку, йдеться в повідомленні Державної служби надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, у селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.







У кабіні трактора, на момент падіння перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли, кажуть у відомстві.

«Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики», – повідомили в ДСНС.